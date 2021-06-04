Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 391 695 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 222,

в городе Алматы – 184,

в городе Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 75,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 53,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 254,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 44,

в Павлодарской области – 61,

в СКО – 20,

в Туркестанской области – 20.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 250,

в городе Алматы - 161,

в городе Шымкенте - 101,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 48,

в Алматинской области - 169,

в Атырауской области - 95,

в ВКО - 34,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 96,

в Карагандинской области - 332,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области – 32,

в Мангыстауской области - 52,

в Павлодарской области - 72,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 31.

Всего в стране выздоровело 363 604 человека от COVID-19

⠀

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!