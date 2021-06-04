Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 391 695 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 222,
- в городе Алматы – 184,
- в городе Шымкенте – 46,
- в Акмолинской области – 75,
- в Актюбинской области – 27,
- в Алматинской области – 53,
- в Атырауской области – 64,
- в ВКО – 90,
- в Жамбылской области – 23,
- в ЗКО – 89,
- в Карагандинской области – 254,
- в Костанайской области – 38,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангистауской области – 44,
- в Павлодарской области – 61,
- в СКО – 20,
- в Туркестанской области – 20.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 250,
- в городе Алматы - 161,
- в городе Шымкенте - 101,
- в Акмолинской области - 35,
- в Актюбинской области - 48,
- в Алматинской области - 169,
- в Атырауской области - 95,
- в ВКО - 34,
- в Жамбылской области - 21,
- в ЗКО - 96,
- в Карагандинской области - 332,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области – 32,
- в Мангыстауской области - 52,
- в Павлодарской области - 72,
- в СКО - 27,
- в Туркестанской области - 31.
Всего в стране выздоровело 363 604 человека от COVID-19
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