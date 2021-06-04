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Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Фото: pixabay 4 июня 2021, 07:59

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 391 695 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 222,
  • в городе Алматы – 184,
  • в городе Шымкенте – 46,
  • в Акмолинской области – 75,
  • в Актюбинской области – 27,
  • в Алматинской области – 53,
  • в Атырауской области – 64,
  • в ВКО – 90,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 89,
  • в Карагандинской области – 254,
  • в Костанайской области – 38,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангистауской области – 44,
  • в Павлодарской области – 61,
  • в СКО – 20,
  • в Туркестанской области – 20.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 586 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 250,
  • в городе Алматы - 161,
  • в городе Шымкенте - 101,
  • в Акмолинской области - 35,
  • в Актюбинской области - 48,
  • в Алматинской области - 169,
  • в Атырауской области - 95,
  • в ВКО - 34,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО - 96,
  • в Карагандинской области - 332,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области – 32,
  • в Мангыстауской области - 52,
  • в Павлодарской области - 72,
  • в СКО - 27,
  • в Туркестанской области - 31.

Всего в стране выздоровело 363 604 человека от COVID-19

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