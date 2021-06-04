Галустян пришел на шоу Нурлана Сабурова и поджег себя

Михаил Галустян стал гостем в YouTube-шоу "Что было дальше".

Российский актер и комик Михаил Галустян стал гостем в YouTube-шоу, ведущим которого является казахстанец Нурлан Сабуров, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

С помощью самоподжога артист подытожил историю, которую рассказывал по правилам передачи "Что было дальше".

Так, Галустян описал вымышленную ситуацию, в которой он придет с новой задумкой к шоумену и телепродюсеру Гарику Мартиросяну. По словам комика, он намерен презентовать продюсеру идею отправиться на музыкальный конкурс "Евровидение" в одном из своих амплуа — в образе певца Супер Жорика.

По сценарию актера, в конце выступления Супер Жорик поднимает футболку, достает из кармана зажигалку и поджигает себе волосы на груди. Финал номера Галустян решил продемонстрировать на собственном примере.

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