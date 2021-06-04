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Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону

Фото: 24kz 4 июня 2021, 08:54

В "зеленой" зоне по эпидемиологической обстановке находятся 8 областей.

СКО перешла из "желтой" в "зеленую" зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

С сегодняшнего дня в "зеленой" зоне по эпидемиологической обстановке находятся 8 областей.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июня 2021 года.

  • В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.
  • В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.
  • В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

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