Град размером с голубиное яйцо обрушился на Карагандинскую область

Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю.

В Карагандинской области прошел мощный град, передает zakon.kz.

Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю. Это было 3 июня.

Карагандинская область, Шетский район, - говорит автор видео.

Синоптики предупреждали о тои, что 2-3 июня в Карагандинской области местами пройдет град.

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