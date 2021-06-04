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Град размером с голубиное яйцо обрушился на Карагандинскую область

Фото: 100baksoff 4 июня 2021, 09:35

Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю.

В Карагандинской области прошел мощный град, передает zakon.kz.

Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю. Это было 3 июня.

Карагандинская область, Шетский район, - говорит автор видео.

Синоптики предупреждали о тои, что 2-3 июня в Карагандинской области местами пройдет град.

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