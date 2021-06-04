Град размером с голубиное яйцо обрушился на Карагандинскую область

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Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю.
В Карагандинской области прошел мощный град, передает zakon.kz.
Видео распространяют в соцсетях. На нем крупный град, размером с голубиное яйцо сыпется на землю. Это было 3 июня.
Карагандинская область, Шетский район, - говорит автор видео.
Синоптики предупреждали о тои, что 2-3 июня в Карагандинской области местами пройдет град.
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