Пассажирский поезд в Китае раздавил девять человек

Все они были железнодорожными работниками.

Девять человек по предварительным данным погибли в Китае, оказавшись на путях несущегося локомотива, передает zakon.kz со ссылкой на РИА.

Пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), сбил работников на железнодорожных путях, погибли девять человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на 401 километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.

По предварительным данным, погибли девять работников. Подробностей ЧП пока не приводится.

Поисково-спасательные работы продолжаются, выясняются причины ЧП.

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