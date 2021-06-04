7 июня истекает срок уплаты ИПН для лиц частной практики

Это касается частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов.

7 июня 2021 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в мае 2021 года. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

Это касается частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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