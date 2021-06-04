WhatsApp начнет работать на нескольких устройствах сразу

Привязать свою учетную запись можно будет к четырем устройствам одновременно.

Мессенджер WhatsApp сможет работать на четырех устройствах сразу, сообщает zakon.kz.

Сейчас WhatsApp может работать максимум на двух устройствах: только на одном смартфоне и (при условии, что смартфон включен и подключен к интернету) в веб-версии на компьютере. При попытке захода с другого устройства пользователей "выкидывает" из предыдущего.

Возможность одновременного использования одного аккаунта WhatsApp на четырех разных устройствах в том числе означает синхронизацию чатов между версиями для Android и iOS. Теперь пользователи, переключаясь с одного смартфона на другой, не будут терять доступ к переписке.

По информации Vesti.ru, будут расширены возможности исчезающих сообщений, которые были запущены в конце прошлого года. Добавится опция, когда сообщения будут "самоуничтожаться" сразу после просмотра (сейчас — по прошествии семи дней с момента отправки). Кроме того, появится "эфемерный" режим, когда будет удаляться вся переписка в чате спустя определенный промежуток времени.

Кроме того, был официально подтвержден выпуск версии мессенджера для планшетов iPad.

Сроки запуска новых функций не уточняются.

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