Молодые люди водрузили флаг Казахстана на Большом Алматинском пике

Свое восхождение они посвятили дню государственных символов Казахстана.

Воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" Алматы водрузили государственный флаг Казахстана на Большом Алматинском пике высотой 3 680 метров и исполнили на домбре произведения Курмангазы, сообщает zakon.kz. Свое восхождение юные патриоты посвятили дню государственных символов Казахстана.

Ребята уже около шести лет занимаются горным альпинизмом и скалолазанием с опытными инструкторами. Большой Алматинский пик – не первая покоренная ими вершина. Ранее были восхождения на пики Панфилова, Абая, Молодежный, Советов, Комсомола, Фурманова и пик Панорама высотой от трех до четырех тысяч метров.

В этот раз я работал в качестве гида-проводника, делился опытом с новенькими ребятами. Нам, воспитанникам класса "Жас сарбаз", прошедшим двухлетнюю подготовку по горному туризму и альпинизму, восхождение давалось легче, так как мы занимаемся детским триатлоном, легкой атлетикой и круглый год во время школьных каникул проходим спортивные сборы по альпинизму.Слышать звук домбры на вершине гор Алатау – это просто невероятные впечатления и эмоции. Мы восхищаемся мастерством юных и талантливых домбристов нашего клуба, – рассказывает ученик школы № 95 Артем Смирнов.

Поднимаясь на вершины гор, высота которых может достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, применяется различное техническое снаряжение: веревки, кошки, ледорубы и многое другое. Безусловно, до любого восхождения мы развиваем в детях выносливость, организуем походы, лыжные гонки, забеги. Обязательно изучение ориентирования, техники проведения спасательных работ и других прикладных дисциплин, – поделился военный руководитель военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбетов.

Стоит отметить, что с каждым годом детей желающих стать частью военно-патриотического движения "Жас сарбаз", военно-патриотических клубов растет.

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