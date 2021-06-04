В одном из районов Алматы холодную воду будут включать по часам

Значительный объем воды здесь используется для полива приусадебных участков и на другие хознужды.

В Алматы для ряда жилых домов, расположенных в Медеуском районе на Каменском плато, вводятся почасовые ограничения подачи холодной воды, передает zakon.kz.

Это необходимо для обеспечения стабильного водоснабжения названного жилмассива в часы пикового водопотребления: с 7-ми до 10-ти часов и с 18-ти до 23-х часов, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Как пояснили в компании, мониторинг процесса потребления воды в этом городском секторе показал, что значительный ее объем здесь используется для полива приусадебных участков и на другие хознужды, что приводит к сбоям в работе старой водопроводной сети, не рассчитанной на возросшие в последние годы нагрузки.

Время перерывов водоподачи определены с 10 до 18 часов и с 23 до 7 часов утра для домов, находящихся на улицах Банковская, Кербулакская, пер. Кербулакский, Нефтянная, Олимпийская, Оспанова, Коніл Толкына, Тышканбаева, а также на территориях садоводческих товарищества Жантобе и Кайнар, - сказали в "Алматы су".

Как сообщалось ранее, стабильное водоснабжение названного жилмассива будет обеспечено с введением в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и инженерных коммуникаций, проект строительства которых находится в стадии реализации.

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