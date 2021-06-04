Мадина Абишева о заявлении Жанболата Мамая: Абсолютная ложь

Глава "Aray Media Group" считает, что Мамай хочет очередной клеветой ввести общество в заблуждение.

Директор ТОО "Aray Media Group" Мадина Абишева прокомментировала обвинение Жанболата Мамая, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что все заявления о компании являются абсолютной ложью.

Все началось с того, что Мамай обвинил ТОО "Aray Media Group" в заключении двух якобы фиктивных договоров с Государственным центром поддержки национального кино при министерстве культуры и спорта (ГЦПНК) на производство фильма о группе "Дос-Мұқасан".

Он особо подчеркнул в своем обращении, что учредителем ТОО является сестра экс-акима Алматы - Айгуль Кыдыргалиевна Байбек.

Мамай заявил, что несмотря на невыполнение условий договора, ГЦПНК заключил новый договор с компанией "Aray Media Group" на производство одного и того же фильма.

По словам руководителя "Aray Media Group", информация Мамая не соответствует действительности.

Это показывает его дилетантство в вопросах закупок в сфере кино. Прежде всего, хотела бы отметить, что Aray Media Group является крупной продакшн-компанией полного цикла с многолетним опытом в этой сфере. Она оснащена современным оборудованием, укомплектована профессиональными кадрами. На рынке с 2014 года (Байбек начал работать акимом Алматы с августа 2015 года), - уточнила Абишева.

В портфолио "Aray Media Group" более десятка художественных и документальных фильмов, сериалов "Менің мектебім", "Арманға 20 қадам", "Ұлы дала ұлағаты" и другие.

Кроме того, мы – единственная студия во всем Казахстане, аккредитованная Disney и Sony Pictures для официального дубляжа. На сегодняшний день студия произвела синхронный дубляж 11 полнометражных блокбастеров по самым высоким мировым стандартам, - добавила она.

Абишева также подробно остановилась в рассказе и на проекте "Дос-Мұқасан".

В 2020 году приняли участие в конкурсе кинопроектов, организованном ГЦПНК. Мы с проектом "Дос-Мұқасан" победили в условиях жесткой конкуренции – всего комиссия рассмотрела 223 заявки. Итоги конкурса оформлены документально - протоколом конкурсной комиссии от 21 сентября 2020 года за №3. Информация об этом есть в открытых источниках. Почему "Дос-Мұқасан"? Потому что это легендарные исполнители. Как часть нашей культуры они олицетворяют собой целую музыкальную эпоху. Поэтому история о них – важный социальный проект. Кроме того, это творческий вызов для нас – до этого в Казахстане в принципе никто не снимал крупное музыкальное кино, - рассказала глава ТОО.

Изначально смета готовилась на 500 миллионов тенге, но итоговая сумма по договору была снижена и составила около 425 млн с НДС.

Согласно договору, работы должны быть завершены в течение двух лет, то есть к концу 2021 года. 2020-й год – это подготовительный и начальный этапы съемок, которые мы завершили на свои средства и получили оплату в размере 154,6 млн тенге к концу года. Эта часть контракта выполнена, по ней мы полностью отчитались. На 2021 год заложено продолжение съемочного периода и монтажно-тонировочные работы на сумму 270 млн тенге. Срок окончания, как я уже сказала, декабрь 2021 года. При этом 5 месяцев, то есть с января по май, мы работали на свои средства. Таким образом, в рамках одного контракта работы разделены на 2 финансовых года. Информация о якобы заключенных 2-х контрактах – не более чем вымысел и грязные инсинуации, - продолжила Абишева.

Она уточнила, что в Казахстане государство перечисляет деньги только по факту выполнения услуги.

То есть до конца года мы за свой счет проводим работу, потом заказчик это проверяет, и только после мы получаем деньги. "Дос-Мұқасан" - художественный полнометражный исторический фильм, а не небольшой ситком. Необходимы декорации 60-80-х годов, соответствующая массовка, съемки на открытых локациях и т.д. Дополнительные сложности доставляют ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, процесс идет по графику, работы будут завершены в срок. Мы взялись за этот проект, несмотря на небольшой даже по нашим меркам бюджет. Сейчас работаем практически без прибыли. Если сравнивать наши затраты с бюджетами проектов, реализуемых другими компаниями, в этом можно легко убедиться. Например, фильм "Спасение в степи" стоит 1 млрд 170 млн тенге, "Время патриотов" - порядка 1 млрд тенге, "Боксер" - около 900 млн тенге, "Қажымұқан" - свыше 750 млн тенге. Фильмы "Жизнь", "На старте", "Тырналар" обходятся в среднем в 450-460 млн тенге, - заметила глава товарищества.

Историческое кино не бывает дешевым, заявила Абишева.

Я не буду приводить бюджеты таких полнометражных картин, как нашумевшие "Алмас қылыш", "Жаужүрек мың бала", "Кочевники" и т.д. На них потрачено гораздо больше денег. Поэтому еще раз заявляю, что слова господина Мамая о повторной оплате за одну и ту же работу – это откровенная ложь и клевета. Либо это мнение полного дилетанта, совершенно не разбирающегося в киноиндустрии, либо - намеренная попытка создать негативное общественное мнение вокруг всего, что связано с фамилией Байбек. Ведь все знают, что он сейчас безуспешно судится с братом нашего учредителя Айгуль Кыдыргалиевны. Думаю, что Мамай хочет очередной клеветой и порцией лжи ввести общество в заблуждение. Учитывая его репутацию, я этому не удивляюсь. Хотелось бы попросить журналистов и блогеров не распространять лживые заявления этой мутной личности, - заключила она.

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