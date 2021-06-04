Нигматулин: Мажилис рассмотрит отчет Правительства об исполнении бюджета

Во втором чтении Мажилису предстоит рассмотреть пакет законодательных поправок.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палата обсудит отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Во втором чтении Мажилису предстоит рассмотреть пакет законодательных поправок.

Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

Здесь же законодательные новшества по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Во втором чтении в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса включен законопроект, содержащий изменения и дополнения относительно развития земельных отношений.

Законопроекты направлены на установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел, касающихся, в частности, дискриминации в отношении работников направляющей стороны, незаконного проведения проверок субъектов предпринимательства. Кроме того, рассматриваемые депутатами поправки закрепляют на законодательном уровне повышение размеров государственных пособий по инвалидности, способствуют принятию мер по социальной защите и стимулированию трудоустройства, а также совершенствованию земельного законодательства, регулированию института аренды земель сельхозназначения и усилению государственного контроля за использованием земель.

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