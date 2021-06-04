В России украли военный комплекс весом 72 тонны

Поиски "Панциря" продолжаются.

В Ленинградской области ищут исчезнувшее из воинской части фортификационное сооружение "Панцирь-2ПУ", сообщает zakon.kz.

По данным РБК, пропажу весом 72 тонны обнаружили еще в ноябре 2019 года в ходе инвентаризации, но дело о краже возбудили только сейчас.

"Панцирь" находился вне воинской части — на территории, которую Минобороны сдавало в аренду. Несмотря на то, что сооружение было списано, командир воинской части 31810 подал иск о взыскании денежных средств для возмещения причиненного материального ущерба в отношении бывшего начальника склада военно-технического имущества взвода обеспечения Юлии Самохваловой.

Ущерб был оценен в 447 120 рублей (более 2,5 млн тенге). Истец отметил, что разборка списанного объекта с составлением акта демонтажа не была произведена, а лом черных металлов от разборки 72 тонн не оприходован. По мнению обвинения, Самохвалова недобросовестно исполняла должностные обязанности, - говорится в сообщении.

2 июня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в удовлетворении иска отказал.

В ходе следствия выяснилось, что допуск на территорию, где располагалось массивное фортификационное сооружение, был открыт. Сама Юлия Самохвалова не видит своей вины в пропаже, так как оно было расположено далеко от ее непосредственного места службы. Объект на склад не сдавали, а территория, где находился "Панцирь-2 ПУ", арендовала коммерческая организация. Охраны там не было, поэтому обеспечить сохранность списанного военного имущества начальник склада не могла, - отмечено в публикации.

Поиски "Панциря" продолжаются.

Стоит отметить, что "Панцирь-2 ПУ" предназначен для оборудования командных пунктов с автоматизированной системой управления. Это внушительное сооружение, достигающее 43,8 метров в длину, до 5 метров в ширину и до 4,3 метров в высоту. Остов состоит из элементов крупноволнистой стали и пола каркасной конструкции.

Сооружение обычно комплектуется средствами коллективной противохимической защиты, вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха и освещения.

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