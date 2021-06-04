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Холодные выходные ожидают казахстанцев 

Фото: pixabay.com 4 июня 2021, 11:41

Антициклон принесет заморозки в Казахстан.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 июня 2021, сообщает zakon.kz.

Выход холодного антициклона из районов Скандинавии, обусловит значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики.

Ночью до 2-7 тепла, местами заморозки до 2 градусов, днем до 10-20 тепла, а в южной половине, благодаря высотному гребню и выносу теплых воздушных масс из Туркмении, сохранится сухая и жаркая погода, сообщили в РГП "Казгидромет".

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