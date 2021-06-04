Отличившихся карагандинцев наградили благодарственными письмами

Победители проекта "100 новых лиц Казахстана" получили сувениры с государственной символикой.

В акимате Карагандинской области состоялся круглый стол на тему "Елтаңбасымен еңселі, әнұранымен айбынды, туымен тұғырлы", приуроченный ко Дню государственных символов.

По данным акимата области, во время мероприятия четверо карагандинцев были награждены благодарственными письмами.

Почетными гостями круглого стола стали автор государственного герба известный архитектор профессор Евразийского национального университета Жандарбек Малибеков, а также победители проекта "100 новых лиц Казахстана".

От имени главы региона Жениса Касымбека поздравляю всех жителей Карагандинской области с Днем государственных символов. В этом году мы также празднуем 30-летие независимости страны, что тоже является для всех нас значимой датой. За эти годы мы сумели добиться мирового признания как суверенное государство. Наш флаг неоднократно развевался на мировых аренах, – отметил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

За 30 лет независимости государственные символы стали неотъемлемой частью имиджа страны. Подрастающему поколению нужно прививать чувство патриотизма через флаг, герб и гимн, считает Жандарбек Малибеков.

Наши государственные символы отражают надежды предков, которые долгие годы добивались свободы. В создании герба есть вклад и Елбасы – Нурсултана Назарбаева. При голосовании некоторые депутаты высказались против звезды на гербе. Тогда он сказал, что звезда олицетворяет сияние, и вспомнил слова наших предков, которые, благословляя молодежь, говорили: "Жұлдызын жарқырай берсін!" ("Чтобы твоя звезда не угасала!"). Так пусть же звезда Казахстана никогда не угаснет! – пожелал автор государственного герба.

Чувством гордости за страну поделились и победители проекта "100 новых лиц Казахстана". Врач Дарын Абильжанов, выступая от имени медиков региона, подчеркнул, что они готовы служить своему народу.

Во время пика пандемии коронавируса медработники круглосуточно несли дежурства в провизорных госпиталях и месяцами не видели своих близких. Они самоотверженно боролись за каждого пациента, доказывая тем самым свою любовь к Родине и народу. Мы и дальше готовы показывать пример патриотизма подрастающему поколению, – сказал Дарын Абильжанов.

Приятным завершением встречи стало награждение участников круглого стола. Победители проекта "100 новых лиц Казахстана" получили сувениры с государственной символикой, а еще четыре карагандинца были награждены благодарственными письмами. Среди них заместитель директора детского дома "Таңшолпан" Шахмарал Кабулова, директор Молодежного ресурсного центра Абайского района Владислав Кирей, старший инспектор отдела военного и спецобеспечения управления тылового обеспечения Департамента полиции Даулет Омарбеков и помощник начальника Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова полковник полиции Сергали Токтарбеков.

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