Шепелев выиграл суд за квартиру Жанны Фриске

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В удовлетворении иска родителям было отказано.
Родители Жанны Фриске проиграли Дмитрию Шепелеву суд за квартиру, сообщает zakon.kz.
Владимир и Ольга Фриске надеялись, что двухкомнатные апартаменты в Пресненском районе Москвы унаследует их внук Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но у его отца, Дмитрия Шепелева, были другие планы на эту недвижимость.
Телеведущий сообщил родителям Жанны о том, что хотел бы продать долю сына — то есть 1/3 часть жилплощади. Те незамедлительно обратились в суд с требованием запретить ему совершать сделки. Но суд встал на сторону Шепелева.
В удовлетворении иска было отказано, — прокомментировали "СтарХиту" в пресс-службе Хамовнического суда. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке.
Кадастровая стоимость 90-метровой квартиры в Шмитовском проезде — порядка 24 миллионов рублей (более 120 млн тенге). Все эти годы после трагической смерти Фриске порядок и чистоту в квартире поддерживают именно ее родители.
Жанна Фриске скончалась в 2015 году. С тех пор Дмитрий Шепелев продолжает конфликтовать с родителями Жанны и не разрешает Платону видеться со своими родственниками.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!