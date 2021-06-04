Шепелев выиграл суд за квартиру Жанны Фриске

В удовлетворении иска родителям было отказано.

Родители Жанны Фриске проиграли Дмитрию Шепелеву суд за квартиру, сообщает zakon.kz.

Владимир и Ольга Фриске надеялись, что двухкомнатные апартаменты в Пресненском районе Москвы унаследует их внук Платон, которому недавно исполнилось 8 лет. Но у его отца, Дмитрия Шепелева, были другие планы на эту недвижимость.

Телеведущий сообщил родителям Жанны о том, что хотел бы продать долю сына — то есть 1/3 часть жилплощади. Те незамедлительно обратились в суд с требованием запретить ему совершать сделки. Но суд встал на сторону Шепелева.

В удовлетворении иска было отказано, — прокомментировали "СтарХиту" в пресс-службе Хамовнического суда. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке.

Кадастровая стоимость 90-метровой квартиры в Шмитовском проезде — порядка 24 миллионов рублей (более 120 млн тенге). Все эти годы после трагической смерти Фриске порядок и чистоту в квартире поддерживают именно ее родители.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. С тех пор Дмитрий Шепелев продолжает конфликтовать с родителями Жанны и не разрешает Платону видеться со своими родственниками.

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