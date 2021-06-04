Казахстанцы смогут чаще летать в Турцию, Узбекистан и Беларусь

Увеличено количество международных авиарейсов.

Казахстан увеличивает количество авиарейсов в ряд стран, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР РК, теперь количество рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью будет больше.

С 7 июня 2021 года количество рейсов в Турцию возрастет, казахстанцы смогут летать в город Анталья 8 раз в неделю, - отметили в ведомстве.

Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам "Алматы – Наманган", "Актау – Нукус", "Актобе – Нукус", "Актобе – Самарканд" с частотой по 2 рейса в неделю.

Кроме того, будут увеличены регулярные рейсы с Беларусью по маршруту "Алматы – Минск": на 2 рейса в неделю с каждой стороны. Эти решения приняты Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, - добавили в ведомстве.

Полеты по вышеуказанным маршрутам будут выполняться авиакомпаниями Air Astana, "SCAT", "Turkish Airlines", "Узбекские авиалинии" и "Белавиа".

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