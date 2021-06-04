Сауранбаев: Союз строительной отрасли поддерживает новые правила застройки Алматы

Дальнейшая градостроительная деятельность будет вестись с акцентом на развитие социнфраструктуры и озеленение.

Строительные компании Алматы готовы работать по новым правилам застройки.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций официально заявил председатель правления Союза строительной отрасли РК Ералы Сауранбаев.

По словам Сауранбаева, Союз строительной отрасли, а также все строительные компании единогласно поддерживают решение акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, инициировавшего разработку правил застройки.

Мы готовы работать в рамках новых правил и неукоснительно соблюдать принятые нормы. Мы также являемся горожанами, и вместе с вами переживаем за развитие нашего мегаполиса, - сказал Сауранбаев.

Спикер отметил, что архитектурное и градостроительное развитие города находится на особом контроле главы государства. Представители Союза строительной отрасли принимали непосредственное участие в разработке данного документа. Все принятые нормы соответствуют международной практике, призваны сохранить неповторимый колорит и архитектурный облик исторического центра Алматы.

Дальнейшая градостроительная деятельность будет вестись с акцентом на развитие социальной инфраструктуры и озеленение. Алматы должен оставаться комфортным и удобным для жизни мегаполисом, сохранить за собой статус зеленого города, - заявил Сауранбаев.

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