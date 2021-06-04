Когда казахстанцам станет доступна китайская вакцина "CoronaVac"?

Поставка в регионы начнется после 12 июня.

Четвертую по счету вакцину "CoronaVac", доступную для населения, начнут поставлять в регионы Казахстана после 12 июня. Об этом сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Во исполнение поручения президента с 1 февраля по обеспечению массовой вакцинации Минздравом через единого дистрибьютора была закуплена вакцина. "Спутник V" закуплен в объеме 10 млн 280 тысяч доз, из которых с 1 февраля текущего года отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн -з второго компонента. 1 июня завершится отгрузка 1,2 млн доз первого компонента, 525 тысяч - второго компонента, - сказал Искалиев на брифинге в СЦК.

По его данным, "QazCovid-in" в регионы уже доставлена и поставлено 100 тысяч доз, следующая поставка планируется до конца июня.

"Hayat-Vax" приобретен "Самрук-Казыной", мы осуществляем логистику, и обеспечением регионов - это 1 млн доз. И, как вы знаете, "CoronaVac" - на прошлой неделе было поступление, также было приобретено за счет бюджетных средств, это 500 тысяч доз вакцин. Поставка в регионы начнется после 12 июня. Распределение вакцины осуществляется по разнарядке комитета санэпидконтроля, с учетом остатков и контроля в регионах, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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