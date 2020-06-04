Автоэксперт Божатов об изменении обязательного страхования: Это необходимость

Цели и задачи у оценщика и у страховщика совершенно различные.

Директор ТОО "Независимый оценочный центр "Auto Expert" Божатов Арман рассказал об изменении статьи 22 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает zakon.kz.

Он считает, что это является необходимостью.

24.11.2015 года в Закон РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" внесены изменения.

Глобальному изменению подверглась 22 статья Закона, согласно которой с 01.01.2016 г. оценку размера вреда, причиненного имуществу, производит страховщик, тогда как до принятия изменений это проводил оценщик (независимый эксперт). Однако, изменения не принесли ожидаемый позитивный результат, так как к этому были не готовы не сами страховщики, ни суды, ни страховой омбудсмен, ни уполномоченный государственный орган, ни тем более простые люди, - отметил он.

С момента внесения изменений в Закон, цивилизованный подход осуществления страховой выплаты не только не стал развиваться, он перешел в режим регресса.

Так, цели и задачи у оценщика и у страховщика совершенно различные. Настоящий Закона РК "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" указывается, что настоящий закон регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением оценочной деятельности в Республике Казахстан, а также определяет правовые основы регулирования оценочной деятельности.

Тогда как п.1 ст. 2 Закона РК "О страховой деятельности" определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, особенности открытия, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения контроля и надзора за страховой деятельностью, - уточнил Божатов.

Наделение страховщика не свойственными для него функциями привело к тому, что последнему пришлось расширить свой штат для осмотра транспортных средств в регионах, куда пришли порой совершенно случайные люди либо заключив договор поручения с аффилированными оценочными компаниями. Таким образом осмотр у страховщика проводит одно лицо, а расчет ущерба проводит иное лицо по фотографиям.

При этом к лицу, проводящему осмотр не предъявляются какие-либо квалификационные требования, что создает угрозу в сомнительности профессионального подхода к выполнению работы по определению стоимости восстановления работниками страховых организаций.

Также необходимо учесть то обстоятельство, что оценщики применяют в процессе оценки стандарты и правила, утвержденные уполномоченным органом или палатой оценщиков, но не документы других уполномоченных органов другой отрасли, так как на сегодняшний день уполномоченным органом в области оценочной деятельности является Министерство финансов Республики Казахстан, которое вправе разрабатывать и утверждать нормативно-правовые акты в области оценочной деятельности.

Учитывая норму об определении стоимости восстановления транспортного средства страховщиком по страховому случаю, страховые компании, таким образом, нарушают главное, права и интересы потерпевших (выгодоприобретателей) на получение реального справедливого размера вреда страховой выплаты, так как, страховые компании, осуществляя страхование владельцев транспортных средств, одновременно производят расчет размера вреда (стоимости), то есть страховых выплат, будучи заинтересованной стороной процесса, тем самым лишая возможности потерпевшего реальной достоверной информации о нанесенном размере ущерба виновной стороной и взыскания его с последней. Из смысла ст. 22 Закона и Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству, страховщик определяет размер вреда, тогда как оценщик определяет рыночную восстановительную стоимость, то есть восстановление поврежденного транспортного средства до его доаварийнного состояния, - добавил член Столичной Палаты оценщиков.

Немаловажным фактором является и то, что в случае признания отчета об оценке оценщика недостоверным, оценщик может быть исключен из палаты, что, фактически, является запретом для осуществления деятельности, тогда как в случае признания недостоверной калькуляции страховщика, ни каких правовых последствий для него не предусмотрено.

В качестве статистики можно привести следующий пример:

Так, по данным статистики Верховного Суда РК в 2019 году поступило исковых заявлений 2618, рассмотрено с вынесением решения 2004, удовлетворено 1826, отказано в иске 178, взыскано 1 062 262 748,9 тенге.

Тогда как в 2016 году поступило заявлений 1774, рассмотрено с вынесением решения 1309, удовлетворено 1165, отказано в иске 144, взыскано 714 287 103,896 тенге.

По данным страхового омбудсмена на рассмотрении в 2015 году находилось 150 заявлений по спорам между клиентами и страховыми организациями. В 2020 году к рассмотрению было принято уже 650 заявлений по спорам между клиентами и страховыми организациями.

По данным Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по состоянию на 01 декабря 2020 года страховые выплаты по виду гражданско-правовой ответственность владельцев транспортных средств составили 26 880 000 000 тенге в 2019 году. Как видно из приведенных данных, с момента наделения страховщика полномочиями по оценке привело не к уменьшению жалоб, судебных дел, споров, переоценки, а наоборот – к их увеличению, - заявил Божатов.

Пилотный проект, внедренный в некоторых регионах Казахстана в 2020 году по обязательному досудебному урегулированию спора у страхового омбудсмена, не имел успеха, так как омбудсмен просто стал не успевать рассматривать нескончаемый поток заявлений.

Также, действующие Правила в течение времени и практического применения показали необходимость внесение изменений и дополнений, которые позволят исключить противоречия, влияющие на конечный результат.

Например, применение месячного расчетного показателя, применение корректного нормо/часа, верного определения класса автомобиля и так далее.

При формулировке в Правилах "до" позволяет разным оценщикам применять коэффициент любой в пределах установленного порога, который делает законным их подход, но приводит к совершенно разным конечным итогам.

Таким образом, внесение изменений назрело и отвечает динамично изменяющемуся рынку и законодательству. Изменение четкое разграничит функциональную направленность каждого субъекта рынка и профессиональной деятельности, исключая риск коррупционных факторов, и будет устранено нарушение законодательства (процессуальное законодательство, профильное законодательство и др. нормы права), минимизирует волокиту дел как в страховых организациях, так и в судах, и предоставит участникам открытого рынка (страховых, услуг по оценке) справедливого, всестороннего и объективного рассмотрения дел – определения справедливой стоимости восстановления транспортного средства, и повлияет на недопущение злоупотребления сторонами договорных отношений своих полномочий. Достижение вышеизложенных целей в полной мере возможно только посредством путем внесение изменений в статью 22 Закона, вернув старую редакцию, дополнив ее в соответствии с актуальными процессами, отвечающим современным вызовам, - заключил директор.

С мнением директор ТОО "Независимый оценочный центр "Auto Expert" можно ознакомиться в его Instagram.

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