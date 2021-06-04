КМГ подписал трехстороннее соглашение по проекту газохимического комплекса

Прогресс реализации первой фазы по производству полипропилена на сегодняшний день составляет 87%.

Партнером интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, строительство которого идет в настоящее время, может стать российский нефтегазовый гигант ПАО "Сибур Холдинг".

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "СИБУР Холдинг" подписали основные условия сотрудничества по проекту.

До конца 2021 года СИБУР должен изучить экономическую эффективность проекта и по итогам партнеры примут решение о совместном участии в проекте.

В лице СИБУРа, в случае положительного решения о вхождении в проект, мы можем получить надежного партнера, необходимого для реализации столь значимого для нашей страны комплекса. Также хочу отметить, что этот проект с нашей стороны получит всестороннюю поддержку. Мы будем принимать все необходимые меры для его успешной реализации, - отметил в ходе встречи председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.

В свою очередь Председатель Правления СИБУР Дмитрий Конов подчеркнул, что в случае совместной реализации проектов компания с радостью поделится с партнерами накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня.

Напомним, прогресс реализации первой фазы по производству полипропилена на сегодняшний день составляет 87%. Мощность завода составит 500 тыс. тонн полипропилена в год. Окончание строительства завода ожидается в текущем году, пуско-наладочные работы запланированы на І квартал 2022 года.

В рамках реализации второй фазы по производству полиэтилена завершено технико-экономическое обоснование. Мощность завода составит 1,25 млн тонн крупнотоннажного полиэтилена в год.

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