Досматривать школьников не будем - МОН

Если ребенок все же пронесет запрещенный предмет в школу, то с ним будут проводить профилактическую беседу.

Заместитель председателя комитета по охране прав детей министерства образования и науки Юлия Овечкина сообщила, что школьников не будут досматривать на наличие запрещенных предметов, передает корреспондент zakon.kz.

Досматривать школьников никто не будет. Будут максимально учтены интересы детей. Нам необходимо понимать, что введение данного перечня несет все-таки профилактическую цель. Мы говорим детям, что данные предметы категорически нельзя проносить в организации образования. Мы будем проводить разъяснительные работы с регионами, чтобы они поработали с родителями, - сообщила Овечкина.

В случае, если ребенок все же пронесет запрещенный предмет в школу, то с ним будут проводить профилактическую беседу. За его использование будут применять штрафные санкции.

Данные нормы несут профилактический характер. В школе работает инспектор по делам несовершеннолетних, есть социально-психологическая служба. На первичном этапе будет проводиться профилактическая беседа со школьником и его родителем. Если ребенок все же использовал этот предмет, то естественно к родителям будут применяться штрафные санкции, - пояснила она.

Ранее в ведомстве сообщили, что родители и законные представители будут нести ответственность за внос детьми запрещенных предметов в школы.

Так, в перечень запрещенных предметов вошли все виды огнестрельного оружия, колющие, режущие, метательные предметы. Также промышленные инструменты - ножи, лезвия, рогатки, медицинские скальпели всех видов, исключение составляют медицинские вузы.

Помимо этого, запрещено проносить боеприпасы, взрывчатые, воспламеняющиеся, химические и ядовитые вещества.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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