Чиновники умышленно завышают закупочные цены - Ахметжанов

Львиная доля коррупции связана с расходованием государственных бюджетов, и это ни для кого не секрет.

Рекомендуем устранить коррупционные риски, а дальнейшие действия остаются на совести этого госоргана и они почти бездействуют, заявил на форуме предпринимателей председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Что такое координация? У нас есть основная функция, как координация, которая реагирует на пассивность и формализм госорганов. Будем ужесточать спрос тех, кто не предпринимает должных мер по искоренению коррупции. Мой первый заместитель высказался об этом. Итоги прошлого года показывают, что 90 коррупционных рисков выявляются нашим внешним анализом. По сути практически они бездействуют. Это мы только выявляем и рекомендуют, а устраняем или нет это уже на их совести. Поэтому нужны функции, которые рассматривали бы ответственность тех государственных лиц, кто умышленно или халатно не исполняет наши рекомендации. Один из таких рычагов — система оценки коррупциогенности государственных органов, которую сейчас мы разрабатываем совместно с ГП, — заявил Ахметжанов.

По его словам, будет параметр, оценивающий эффективность деятельности акимов и министров по противодействию коррупции.

Он добавил, что львиная доля коррупции связана с расходованием государственных бюджетов, и это ни для кого не секрет.

Широко распространены искусственное завышение закупочных цен. Чиновники не изучают целесообразность закупки и обоснованности цен, резонанс вызывают закупки мебели из дорогих пород дерева и других вещей. Сейчас агентством совместно с "Атамекен" отслеживается такое завышение через единое окно закупок. Как уже отмечалось, за 1,5 года мы предотвратили нерациональное расходование 40 млрд тенге. Это хорошо или плохо? В этом году за первый квартал 17 млрд тенге, но это из года в год будет продолжаться. То есть мы уже видим, что умышленно завышают с целью последующего хищения. Удорожается стоимость товаров, а мы это показываем, как хороший результат работы. Выявляем, что ручка, которая стоит 1 тыс. тенге, они ставят на 5 тыс. тенге. Направляем письма, они устраняют и отменяют закуп, мы в актив приписываем, а кто будет нести наказание за это? Это же подготовка к хищению, — объяснил глава Антикора.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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