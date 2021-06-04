Какие льготы предусмотрены для детей из многодетных и неполных семей при поступлении в вузы

Так, для многодетных и неполных семей предусмотрены квоты при поступлении в вузы.

Для детей из семей, в которых четыре и более несовершеннолетних предусмотрена квота приема при поступлении на учебу в колледжи и вузы, передает zakon.kz.

По информации МОН, также квота предусматривается для детей из числа неполных семей, имеющих такой статус не менее трех лет и детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І/ ІІ группы.

Как считают в министерстве, отдельная квота для детей из числа многодетных и неполных семей позволит участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта в пределах установленной квоты приема.

Так, квота для детей из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей составляет 5%, для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет - 1%; детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І/ ІІ группы - 1% от общего количества грантов.

При этом размер квоты определяется постановлением Правительства РК "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".

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