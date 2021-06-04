В Казахстане откажутся от бумажных справок для трудоустройства

Хождения между работодателями и ЦОНами прекратятся, сказал Мусин.

Казахстанцам больше не нужно будет ходить в ЦОНы для получения справок, необходимых при приеме на работу. Они будут доступны в электронном формате, сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Есть такие процессы, которые касаются и граждан, и бизнес. Например, прием на работу. Оказывается, наши справки выдаются миллионы раз, за которыми люди приходят в ЦОНы или на eGov. Это справки о несудимости, псих- и наркодиспансеров, подтверждение адреса, - сказал глава ведомства Багдат Мусин на V республиканском форуме предпринимателей по противодействию коррупции.

По его словам, для этого работодатель должен будет запросить данные и ввести ИИН потенциального работника. Тот в свою очередь должен будет предоставить разрешение на использование данных.

Человеку придет сообщение, и, если он ответит - "ок", то, соответственно, мы выгрузим работодателю эту информацию из баз данных. То есть хождения между работодателями и ЦОНами прекратятся, - добавил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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