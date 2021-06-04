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Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

Фото: Акорда 4 июня 2021, 14:31

4 июня в Казахстане отмечают День госсимволов.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов, передает zakon.kz.

Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации! - написал Президент на своей странице в Twitter.

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