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4 июня в Казахстане отмечают День госсимволов.
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов, передает zakon.kz.
Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации! - написал Президент на своей странице в Twitter.
4 июня 1992 года в Казахстане была утверждена официальная атрибутика страны – Флаг, Герб и Гимн.
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