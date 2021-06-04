Проект "Безопасный город" снизил преступность на 30%

Проект "Безопасный город" - это интегрированная система видеорегистрации.

Проект "Безопасный город" с момента запуска дает положительный эффект в снижении преступности в столице.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

За 1-й квартал 2021 года улучшилась раскрываемость преступлений, сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах на 53% (с 8 502 до 4 000), на улицах 48,2% (с 3 381 до 1 752). За 2020 год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%. Также улучшилось информационное обеспечение дежурных частей правоохранительных органов города путём сбора и фиксации информации о ситуации в общественных местах.

Реализация проекта "Безопасный город" является гибкой системой, которая позволяет управлять неограниченным количеством объектов, всеми районами города и жилищно-коммунальными хозяйствами, решая для каждого объекта индивидуальные задачи. Работа по проекту продолжается, при полной реализации мы объединим город в единое цифровое пространство для безопасности граждан, – заявила руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек.

Проект не собирается останавливаться на достигнутом прогрессе. В городе будут установлены 7500 камер видеонаблюдения. На сегодняшний день в пилотном проекте в Нур-Султане уже функционируют 1100 камер видеонаблюдения. Список адресов и объектов для установки видеокамер осуществляется на основании заявок районных акиматов и департамента полиции столицы.

Как показывает практика в меняющемся мире необходимо оперативно реагировать на противоправные действия. Так, камеры видеонаблюдения выведены в Центр оперативного управления (ЦОУ) и Департамента полиции города Нур-Султан, где дежурят операторы, которые передают информацию в случае происшествий сотрудникам полиции на данном районе, - отметила Ботагоз Касабек.

Проект призван обеспечить технологичные решения для обеспечения безопасности в городе.

Проект "Безопасный город" - это интегрированная система видеорегистрации. Система обработки данных позволяет организовать максимально эффективные работы при различных условиях. Помимо обеспечения безопасности проект позволит автоматизировать большую часть операций по анализу жизнедеятельности города, а также принимать решения на основании этого анализа. Реализация проекта повысит уровень качества жизни горожан и их удовлетворенность работой городских служб. Проект нацелен на предупреждение правонарушений, повышение уровня городской безопасности, а также для круглосуточного мониторинга правопорядка, – сказала руководитель столичного управления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!