Как грамотно защищаться по обвинению в уклонении от уплаты налогов

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Ведущий вебинара Таир Назханов.
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА "Специфика и основные направления защиты по делам об уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет".
Вы узнаете:
Ведущий - Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, признанный международным юридическим рейтингом Legal 500 в качестве одного из лучших адвокатов в сфере экономических преступлений.Эфир полезен бухгалтерам, юристам, адвокатам, сотрудникам финансовых и налоговых органов, судьям.
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