Правила направления казахстанцев на лечение за рубеж утвердили в РК

Приложение zakon.kz
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Так, в перечень отдельных категорий граждан, направляемых на лечение за рубеж входят: дети в возрасте до 18 лет при наличии показаний на высокотехнологичную медицинскую помощь, которые не проводятся в Казахстане.
Министр здравоохранения РК своим приказом от 26 мая 2021 года утвердил правила направления граждан РК на лечение за рубеж или привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает zakon.kz.
Направление граждан РК на лечение за рубеж или привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках ГОБМП осуществляется в соответствии с перечнем заболеваний, при которых казахстанцы направляются на лечение за рубеж согласно приложению.
К таким заболеваниям относятся:
В перечень отдельных категорий граждан, направляемых на лечение за рубеж входят: дети в возрасте до 18 лет при наличии показаний на высокотехнологичную медицинскую помощь, которые не проводятся в Казахстане.
В исключительных случаях по поручению Президента РК, премьер-министра РК - сотрудники правоохранительных органов, служащие Вооруженных Сил РК, получившие тяжелые травмы и увечья при исполнении служебных обязанностей, при наличии показаний на высокотехнологичную медицинскую помощь, которые не проводятся в республике.
Принятие решения о целесообразности направления пациента на лечение за рубеж и или привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях принимается на уровне республиканских организации здравоохранения на основе заключений профильных специалистов.
При затруднении в идентификации диагноза и инновационных технологий республиканской организацией здравоохранения организовывается консилиум, с участием ведущих профильных специалистов отечественных или зарубежных медицинских организаций, - говорится в документе.
По итогам проведенных мероприятий при положительном результате первым руководителем республиканской организаций здравоохранения выдается заключение республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж или привлечении зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях.
Республиканская организация здравоохранения вносит на рассмотрение рабочему органу на бумажном носителе и в электронном формате следующие документы:
Для проведения лечения с привлечением зарубежных специалистов допускаются отечественные медицинские организации:
Рабочий орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления заключения от республиканской организации здравоохранения о направлении пациента на лечение за рубеж и (или) привлечении зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках ГОБМП вносит данные в информационную систему лист ожидания, размещенную на сайте рабочего органа.
Посмотреть полностью правила можно здесь.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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