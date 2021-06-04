Обиженный на женщин жезказганец с ножом напал на школьницу

Задержанный объяснил свои действия тем, что у него складываются отношения с противоположным полом.

В Жезказгане полиция арестовала парня, напавшего с ножом на школьницу, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 3 июня в управление полиции города Жезказгана Карагандинской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлена 14-летняя школьница. К счастью, обошлось без госпитализации.

Потерпевшая рассказала, что все произошло, когда она находилась возле своего дома. К ней подошел некий парень и неожиданно ударил ножом. После этого злоумышленник скрылся. Также девочка пояснила, что никогда не видела его.

По “горячим следам”, проведя грамотные оперативные действия, участковые инспекторы полиции задержали подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Он дал признательные показания, что из хулиганских побуждений нанес потерпевшей телесные повреждения.

По словам злоумышленника, у него не сложились отношения с девушками и он решил отомстить им. Молодой человек вооружился ножом и поздно вечером вышел на улицу и первой, кто попался ему на глаза, оказалась потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК “Хулиганство”. Ведется расследование. В настоящее время в отношении подозреваемого избирается мера пресечения.

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