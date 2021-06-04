Подозреваемого разыскивают.

Дерзкое ограбление женщины в Алматы попало на видео, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.191 УК РК – грабеж и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района по территориальности.

Преступление имело место сегодня утром в частном секторе. Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание. Его поимка – дело времени, - сказал начальник УП Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Данные с камер видеонаблюдения тщательно изучаются оперативниками.

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