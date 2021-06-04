В Казахстане запретят продажу немаркированной обуви с 1 июля 2022 года

Маркировка товаров позволит обеспечить качественное функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане.

Министерство торговли и интеграции РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в постановление от 10 сентября 2020 года "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", передает zakon.kz.

Так, вносится дополнение, что с 1 июля 2021 года вводится обязательная маркировка на:

Водонепроницаемую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;

Прочую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы;

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи.

С 1 июля 2021 года обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в Республику Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан с обязательным выводом из оборота маркированных товаров при розничной реализации, за исключением субъектов внутренней торговли, осуществляющих оптовую торговлю, - говорится в документе.

Как отмечается, до 1 июля 2022 года участники оборота обувных товаров осуществляют реализацию немаркированных обувных товаров, произведенных, приобретенных (ввезенных) до 1 июля 2021 года.

До 1 июля 2022 года нереализованные немаркированные обувные товары подлежат маркировке в качестве остатков обувных товаров.

С 1 июля 2022 года вводится запрет на реализацию и оборот немаркированных обувных товаров, - указывается в постановлении.

С 1 октября 2020 года была введена маркировка на сигареты, содержащие табак .

С 1 апреля 2021 года подлежат маркировке:

прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; прочие табачные экстракты и эссенции;

сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;

прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;

сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;

табак для кальяна и промышленные заменители табака;

прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500г

прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20 °c.

С 29 марта 2019 года подлежат маркировке предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика и зайца, енота, овчины.

Как ожидается, маркировка товаров позволит обеспечить качественное функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане, что в свою очередь положительно отразится на поступлениях государственного бюджета за счет повышения прозрачности цепочки поставок товаров на территорию страны.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.

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