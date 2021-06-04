Дождь с переходом в снег. Прогноз погоды на 5 июня 

Местами по республике ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке РК ночью местами пройдут сильные осадки (дождь с переходом в снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на севере и востоке страны туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, местами с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, возможен град.

В Алматинской области при грозе усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами возможен град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Мангистауской области местами пыльная буря, ветер 15-20 м/с, возможен град.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей, местами в Туркестанской области сохранится сильная жара.

Местами в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Атырауской, местами в Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +18+20°С.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи и в конце дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +36+38°С.

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