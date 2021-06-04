Какая погода на выходных ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Ожидается переменная облачность.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5-7 июня в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

5 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла.6 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.7 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.

Алматы

5 июня переменная облачность, кратковременный дождь гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.6 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 3-8, днем при грозе порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.7 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 3-8, днем при грозе порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.

Шымкент

5 июня переменная облачность, в первой половине ночи и в конце дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 36-38 тепла.6-7 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 37-39 тепла.

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