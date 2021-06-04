Партнерские роды в Казахстане - что изменилось

Главный санврач подписал новое постановление.

Из-за эпидемиологической ситуации в Казахстане изменены правила проведения партнерских родов, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом постановлении главного санитарного врача.

Разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19, - говорится в официальном документе.

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Кроме того, в постановление сообщили и о плановой госпитализации.

Плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется, с наличием результатов тестирования на COVID-19, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19, - отмечено в постановлении.

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