Пресс-секретарь Елбасы стал его советником

Прежняя должность осталась за ним.

Айдос Укибай стал советником Первого Президента РК, передает zakon.kz.

Решением Первого Президента РК – Елбасы Укибай Айдос Ыдырысулы назначен советником – пресс-секретарем Нурсултана Назарбаева.

Айдос Укибай родился в 27.07.1975 г.

В разные годы руководил департаментом информационных проектов (ДИП) АО "Хабар", был заместителем председателя правления АО "Хабар". Работал председателем правления АО "Агентство "Хабар", пресс-секретарем Президента РК. С 2019 года был пресс-секретарем Елбасы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!