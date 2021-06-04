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Назначен заместитель руководителя канцелярии Первого Президента

Фото: inform.kz 4 июня 2021, 16:25

Им стал Нурлан Каймолдаев.

Нурлан Жамбылханович Каймолдаев назначен заместителем руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает zakon.kz.

Ранее занимал должность заведующего Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Канцелярии Первого Президента РК- Елбасы.

Нурлан Каймолдаев родился 5 апреля 1979 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2002);

· Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013);

· Стэнфордская школа Государственной политики Университета Дьюк (США) (2013)

Трудовой стаж:

· Работал в ТОО "Компания "Казавтопром" (2002-2004);

· Ведущий научный сотрудник ГУ "Музей Первого Президента Республики Казахстан" (2005);

· Старший эксперт, заведующий сектором Отдела информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2010);

· Заместитель заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2014);

· Заместитель директора ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации" (2014-2016);

· Заместитель заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2016-2018);

· Заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан (2018-2019);

· Заведующий Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (с 03.2019)

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