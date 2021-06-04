Назначен заместитель руководителя канцелярии Первого Президента

Приложение zakon.kz
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Им стал Нурлан Каймолдаев.
Нурлан Жамбылханович Каймолдаев назначен заместителем руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает zakon.kz.
Ранее занимал должность заведующего Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Канцелярии Первого Президента РК- Елбасы.
Нурлан Каймолдаев родился 5 апреля 1979 года в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2002);
· Национальная школа государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013);
· Стэнфордская школа Государственной политики Университета Дьюк (США) (2013)
Трудовой стаж:
· Работал в ТОО "Компания "Казавтопром" (2002-2004);
· Ведущий научный сотрудник ГУ "Музей Первого Президента Республики Казахстан" (2005);
· Старший эксперт, заведующий сектором Отдела информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2010);
· Заместитель заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2014);
· Заместитель директора ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации" (2014-2016);
· Заместитель заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2016-2018);
· Заместитель начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан (2018-2019);
· Заведующий Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (с 03.2019)
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