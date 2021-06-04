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Little Big выпустили кавер из мести к Backstreet Boys

Фото: muz-tv.ru 4 июня 2021, 17:05

Этот клип стал самым дорогим клипом в истории Little Big.

Группа "Little Big" сняла клип-пародию на трек "Everobody" группы "Backstreet Boys", сообщает zakon.kz.

По информации Ленты.ру, музыканты решили сделать кавер из мести к Backstreet Boys.

Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство! — сказал Илья Прусикин.

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