Little Big выпустили кавер из мести к Backstreet Boys

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Этот клип стал самым дорогим клипом в истории Little Big.
Группа "Little Big" сняла клип-пародию на трек "Everobody" группы "Backstreet Boys", сообщает zakon.kz.
По информации Ленты.ру, музыканты решили сделать кавер из мести к Backstreet Boys.
Но когда мы делали кавер, то поняли весь прикол этой песни. Это хит! И влюбились в нее. Но изначально мы хотели отомстить группе Backstreet Boys за наше детство! — сказал Илья Прусикин.
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