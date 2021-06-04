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"Пытался помочь, как мог". Очевидец о сгоревших на трассе женщинах

Фото: Скриншот видео 4 июня 2021, 17:13

Машины проезжали мимо - водитель о трагедии.

На 82 км автодороги Алматы-Хоргос в авто заживо сгорели две женщины, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 3 июня.

В Казнете появилось видео очевидца с камеры видеорегистратора.

На кадрах водитель останавливается у дымящейся машины и бежит на помощь с огнетушителем. Двери открываются, но только водителю удается покинуть салон горящего авто.

Я пытался помочь, как мог. Мой порошковый огнетушитель, хороший и дорогой, не смог помочь побороться с таким пламенем. Машины проезжали мимо. Сгорели две женщины заживо, водитель смог спастись. Будьте добрее и человечнее. Водители, держите в машине огнетушитель и аптечку, - рассказал очевидец.

В ДЧС области отметили, что причина пожара устанавливается.

С целью выяснения причины пожара задействована исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС области. Обстоятельства произошедшего также выясняются соответствующими органами, - отметили в ведомстве.

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