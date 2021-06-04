ННОЦ предоставляет услуги Check-up

Программу комплексного обследования выбирает пациент.

В современном мире обследования Check-up пользуются большим спросом у населения. Главное их преимущество в наличии комплекса диагностики и в экономии времени пациента. Программы подходят для раннего выявления сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и новообразований различного генеза. Свои Check-up-программы предоставляет Национальный научный онкологический центр (ННОЦ) в городе Нур-Султан.

Что в них входит и в чем их преимущества, об этом в интервью рассказала заведующая Консультативно-диагностического центра Индира Бериковна Кусаинова для информационного портала zakon.kz.

- Что такое Check-up и для чего он нужен?

- В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения профилактическая диагностика здоровья должна проводиться ежегодно. Лучше всего проводить полное медицинское обследование организма, именно тогда шансы выявить заболевания, в том числе онкологические, на самой ранней стадии их развития максимально высоки. К сожалению, некоторые заболевания могут длительное время протекать бессимптомно. При отсутствии регулярного обследования диагностика болезни может быть произведена слишком поздно. Check-up – специально разработанные программы комплексного медицинского обследования, которые включают в себя методы лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики. Благодаря Check-up становится возможным получить информацию о состоянии здоровья организма всего за несколько дней.

- Какие программы Check-up предлагает ННОЦ?

- На первом этапе происходит знакомство пациента с врачом, который будет вести его на протяжении прохождения обследования, при необходимости внесет дополнения в программу. На консультации производится сбор жалоб, анамнеза жизни, выполняется объективный осмотр. Врач составляет подробную программу Check-up, ответит на все интересующие вопросы. Далее, согласно разработанному плану, пациент сдает необходимые анализы. Это не занимает много времени, удобно и комфортно.

Программу комплексного обследования выбирает пациент. В частности, в ННОЦ существуют несколько программ Check-up на выбор, такие как: "Женское здоровье"; "Мужское здоровье"; "Кардио"; "Гастроэнтерологический". Так как мы являемся "Национальным научным онкологическим центром", Check-up программы в нашем Центре нацелены на выявление онкологических заболеваний. При выявлении каких-либо отклонений от нормы в ходе обследования, врач направляет пациента на дополнительную диагностику или сразу назначает лечение согласно заключений проведенных обследований. После завершения комплекса исследований назначается повторная консультация специалиста, выдается консультативный лист с рекомендациями.

- Какие виды обследований предлагаются внутри Check-up?

- Программы комплексных обследований разработаны на основе мировых стандартов диагностики. В программы Check-up входят разного рода обследования. Это консультации необходимых специалистов, УЗИ органов брюшной полости, мочевыводящей системы, малого таза, молочных желез, лимфоузлов, щитовидной железы, гастроскопия, рентгенография грудной клетки, компьютерная томография и прочие. Также будут проводиться анализы, такие как, например, общий и развернутый биохимический анализы крови; общий анализ мочи; анализ крови на гормоны щитовидной железы; анализ на выявление гепатита; анализ крови на онкомаркеры; микроскопии мазка, онкоцитологическое исследование мазка и так далее.

- Какие преимущества дают человеку программы Check-up?

- В нашем центре возможна полная диагностика организма (Check-up) за короткий период времени, обычно это 2-3 дня. Check-up - комплексное экспресс обследование, целью которого является ранняя диагностика заболеваний, в том числе, предраковых заболеваний, полное медицинское обследование с целью выявления отклонений, постановки диагноза.

Уникальная система маршрутизации – время пациента используется максимально эффективно. Вы не ждёте приёма, просто переходите из кабинета в кабинет в сопровождении медицинского персонала и проходите необходимое обследование.

Обследование и лечение проводят ведущие специалисты страны, прошедшие стажировку в Республике Казахстан, России и дальнего зарубежья. По результатам Check-up Вы получаете письменное заключение с рекомендациями, а также все результаты обследований.

- Кому необходимо пройти Check-up?

- Конечно, хотелось бы, чтобы каждый человек, ежегодно проходил полное обследование состояния своего здоровья, вне зависимости от наличия жалоб или клинических проявлений заболеваний. Ведь профилактика - залог долголетия. Check-up подходит как для молодых людей, так и лиц старшего возраста. К сожалению, существует стереотип, что комплексное обследование необходимо проходить только в определенном возрасте, и обычно людям после 45-50 лет. Однако, в современном мире, почти все заболевания "молодеют". Поэтому хотелось бы, чтобы взрослое население проводили обследования, в том числе, Check-up обследования или скрининги 1 раз в год, не дожидаясь проявлений заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проходить профилактическую проверку здоровья следующим категориям лиц: пациенты с жалобами на здоровье; женщины, готовящиеся к беременности; люди, возраст которых старше 35-45 лет; люди с наследственной отягощенностью (онкологические заболевания у ближайших родственников, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и другие); люди, проживающие в неблагоприятных экологических условиях; курящие, злоупотребляющие алкогольными напитками.

При наличии отягощенной наследственности врачи Центра советуют выполнять узконаправленные обследования. Они позволяют своевременно провести диагностику заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной системы, а также новообразований различной локализации.

- Что нужно знать пациенту перед тем, как пройти диагностическое обследование по Check-up?

- Правильная подготовка к диагностическому обследованию служит залогом для успешного проведения Check-up и получения точных результатов:

1. последний прием пищи до 21:00ч. накануне Check-up;

2. не завтракать, не пить чай или кофе, не курить;

3. не наносить кремы или лосьоны на кожу перед электрокардиограммой (ЭКГ);

4. не рекомендованы физические нагрузки накануне Check-up;

5. не употреблять алкоголь за 2 дня до сдачи анализов;

6. рекомендуется иметь при себе копию медицинской карты с результатами предыдущих анализов, если они сохранились.

Внимание:

1. Утром до сдачи анализов, не рекомендуется принимать: гормональные препараты, инсулин, антикоагулянты, но имейте их при себе для приема после сдачи анализов.

2. За три дня до диагностики приостановить прием витаминов, железа, различных пищевых добавок.

3. Не прекращайте употребление лекарств, связанных с хроническими заболеваниями, такими как: сахарный диабет, гипертония, заболевание сердца, щитовидной железы, для снижения уровня холестерина, ревматические заболевания, психиатрические и неврологические заболевания.

4. По возможности, ограничение физических и эмоциональных перегрузок.

Подготовка к фиброгастродуоденоскопии (ФГДС):

1. прием облегченной пищи не позднее, чем за 8 часов от начала обследования;

2. облегченный ужин;

3. пить можно не позднее за 2 часа до ФГДС.

Программа Check-up "Кардио" предназначена для людей, имеющих предпосылки к обследованию состояния сердечно-сосудистой системы. Комплексное обследование организма, нацеленное на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Это современный метод обследования, позволяющий заглянуть в будущее и узнать, какие опасности грозят Вашему здоровью, чтобы вовремя предупредить их.

Если Вы отмечаете у себя следующие симптомы:

- головные боли, повышение АД до высоких цифр;

- головокружение;

- давящие боли в области сердца, одышка при физической нагрузке;

- нарушения сердцебиения: нерегулярное или ускоренное сердцебиение

- слабость или головокружение, хроническая усталость;

- наследственная предрасположенность к инфаркту, инсульту, атеросклерозу.

Также предоставляется Check-up программа - "Гастроэнтерологический". Если Вы отмечаете у себя следующие симптомы:

- боль в животе;

- вздутие;

- тошнота;

- запор/нарушение стула;

- изжога и прочее.

Мы располагаем современным медицинским оборудованием и опытом ведущих специалистов в области гастроэнтерологии. Медицинский персонал оказывает медицинские услуги на высоком уровне с акцентом на комплексный и индивидуальный подход.

Конечно, Check-up программы "Онко для женщин" и "Онко для мужчин", рекомендованы женщинам и мужчинам в возрасте до и старше 40 лет, у которых имеется онконастороженность, а именно были выявлены онкологические заболевания у родителей, ближайших родственников, подозрения либо выявлены какие-либо новообразования, работающим на вредных производствах, курящим длительное время, пациентам, имеющим в течение длительного времени разного рода жалобы. Данные программы включают в себя комплексное УЗИ-обследование, анализы на онкомаркеры, расширенный набор биохимических анализов, направленных на выявление скрытой патологии внутренних органов.

- Почему Check-up выгоднее?

- Комплексная программа включает в себя сразу пакет услуг, которые приобретаются по доступной цене. Ознакомиться с пакетами Сheck-up, предлагаемыми в ННОЦ можете на сайте по ссылке и на аккаунтах Центра в социальных медиа.

Пройти Check-up, а также консультацию специалистов, лабораторные и инструментальные обследования можно в Клинико-диагностическом центре с дневным стационаром Национального научного онкологического центра. В центре ведут приемы высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы: врач-терапевт, онколог, кардиолог, невролог, нефролог, гепатолог, гематолог, онкогематолог, физиотерапевт, маммолог, онкомаммолог, хирург, гепатобилиарный хирург, торакальный хирург, ангиохирург, травматолог-ортопед, уролог, онкоуролог, гинеколог, онкогинеколог.

Все диагностические услуги выполняются в кратчайшие сроки.

Задать интересующие вопросы по поводу прохождения Check-up, а также записаться на консультации специалистов можно по телефону Call-Center: 8 (7172) 702-911 (многоканальный).

Оксана Скибан, Нур-Султан

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