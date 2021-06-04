Маму Томирис Байсафы вывели из зала суда

Потерпевшую Жанну Ахметову вывели из зала суда в начале заседания.

Мама погибшей в Москве казахстанки Томирис Байсафы рассказала, что суд присяжных сегодня не вынес вердикт. Заседание отложили на следующую неделю. Кроме того, накануне, во время прений ее вывели из зала суда, передает zakon.kz.

Как рассказала Жанна Ахметова, накануне прошли прения сторон. Ее выгнали из зала суда.

Я прокомментировала неправду, которую говорили адвокаты, они обманывали присяжных и я сделала замечание. Это показалось суду неприемлемым и меня вывели с приставом. (Что было в зале суда - ред.) детально не знаю, меня вывели в начале заседания. Но наша сторона, сторона обвинения сказала, что это очень хорошо, что я не слышала, иначе может остановиться сердце от этой неправды, - рассказала мама Томирис Байсафы.

По ее словам, защита опирается на показания обвиняемого Муртузали Меджидова и его друзей. Те настаивают на том, что у Томирис Байсафы были суицидальные наклонности.

В понедельник присяжные заседатели вынесут вердикт, потом суд вынесет приговор. Должно было сегодня состояться, но по непонятным причинам отложили на понедельник, - сообщила Жанна Ахметова.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Муртузали Меджидов — сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова, который занимал высокий пост с января по июль в 2013 году.

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