По словам министра здравоохранения Кыргызстана, Казахстан готов оказать гуманитарную помощь.

Кыргызстан просит Казахстан помочь с вакциной от коронавируса. Министр здравоохранения КР поговорил с Алексеем Цоем, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев поговорил со своим казахстанским коллегой и послом Казахстана в Кыргызстане.

Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут, - сказал Бейшеналиев.

По его мнению с транспортировкой препарата из Казахстана трудностей возникнуть не должно.

Не нужно искать самолет для транспортировки препарата. Достаточно иметь рефрижераторы, - сказал министр.

По данным на 4 июня, в Кыргызстане зарегистрировано более 86 тысяч вакцинированных, в том числе второй дозой - 40,2 тысячи. Первый компонент в Бишкеке уже закончился, на исходе он и в регионах республики.

На сегодня в Казахстане доступны 4 вида вакцин. Это российский "Спутник V", казахстанский "QazVak", арабская вакцина, произведенная по китайской технологии "Hayat-Vax" и китайская вакцина "CoronaVac".

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