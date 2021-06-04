Министр экологии встретился с молодыми учеными-экологами

Министр рассказал, что в январе этого года в Казахстане принят новый Экологический кодекс.

В Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов состоялся круглый стол "Молодежь и устойчивое развитие Казахстана" с участием министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, передает zakon.kz.

В мероприятии, проходившем в преддверии Дня защиты окружающей среды, также приняли участие эковолонтеры, студенты и выпускники экологических факультетов, молодые ученые-экологи.

Темой круглого стола стали вопросы экологического образования, формирования у молодежи нового экологического мышления и вовлечения молодежи в природоохранную деятельность.

Как отметил в приветственном слове министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, за последние годы в Казахстане тема экологии приобретает все большую актуальность, и она поднимается нашим государством на различных уровнях.

Это свидетельствует о том, что государству небезразлична тема окружающей среды, чистого воздуха, чистой воды и т.д. А начавшаяся в прошлом году пандемия позволила человечеству переосмыслить роль природы и место человека в ней", - сказал Мирзагалиев, добавив, что центральноазиатский регион наиболее подвержен глобальным климатическим изменениям.

Министр также проинформировал участников, что в январе этого года в Казахстане принят Экологический кодекс, новый, современный документ, который позволит реализовать все те новеллы, направленные на защиту окружающей среды.

В первую очередь акцент будет сделан на сохранение чистого воздуха и переработки отходов. Необходимо переходить на низкоуглеродное развитие. С прошлого года мы начали разработку концепции Кодекса углеродной экономики, - отметил Магзум Мирзагалиев.

На круглом столе презентовали свои проекты студенты, магистранты отечественных вузов, представив собственное видение решения экологических проблем. Так, ими поднимались вопросы снижения углеродного следа в Казахстане, качества питьевой воды, увеличения лесопосадок в стране, экологического образования в детсадах и школах.

По словам заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, председателя ОО "Эколого-туристское движение "Бiздiң Жайық" Елены Тарасенко, встреча министра экологии была достаточно интересной и содержательной.

Сегодня деятельность Министерства экологии, геологии и природных ресурсов отличает открытость. Такие встречи с молодежью, общественностью очень важны. Во-первых, это источник информации из первых уст. Во-вторых, это возможность услышать инициативы молодых, и, наверное, для молодежи значимость в том, что их слышат, оказывают поддержку. Из тех работ, которые сегодня были представлены, можно сделать вывод, что отечественные вузы заинтересованы в экологизации и в разной направленности, и, что интересно, существует преемственность и менторство, - отметила Тарасенко.

По ее мнению, в республике уже назрела необходимость формирования среди молодого поколения экологической культуры.

Напомним, в начале этого года главой государства был подписан Экологический кодекс, который основывается на принципе "загрязнитель платит и исправляет". Главной статьей нового Эко-кодекса является внедрение наилучших доступных технологий с целью улучшения экологической ситуации и повышения ответственности предприятий перед окружающей средой.

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