Заседание комиссии по госсимволам прошло в Акмолинской области

Значимость государственной символики положена в основу многих социальных программ и проектов, проводимых в регионе в рамках 30-летия Независимости.

Сегодня, 4 июня в Казахстане отмечают День государственных символов. Этому знаменательному событию в регионе посвящены тысячи мероприятий, сообщает zakon.kz.

В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось заседание Комиссии по государственным символам, прошедшее под эгидой 30-летия Независимости, передает управление внутренней политики.

Мероприятие открылось исполнением гимна Республики Казахстан. Руководитель региона поздравив всех участников с праздником, отметил важность государственных символов в жизни каждого казахстанца.

Следующий год пройдет под эгидой 30-летия государственных символов Республики Казахстан. Глава государства в 2020 году инициировал поправки в законодательство в части применения государственной символики. В результате внесенных изменений законодательно расширена сфера использования Государственного флага для граждан Республики Казахстан. Почитание и уважительное отношение к государственным символам – гражданский долг каждого гражданина страны и важное направление государственной политики. Ермек Маржикпаев

О работе по использованию и популяризации государственных символов рассказала руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова. По информации докладчика, значимость государственной символики положена в основу многих социальных программ и проектов, проводимых в регионе в рамках 30-летия Независимости. С прошлого года прошло более трех тысяч патриотических мероприятий с использованием госсимволики. Широкий отклик среди населения получила акция "Менің Туым, менің Отаным!". В рамках акции прошло повсеместное поднятие флагов на более 200 флагштоках области. Молодежными активистами организованы акции по раздаче более 10 тысяч ручных флажков. Более трех тысяч государственных флагов было размещено на окнах и балконах жилых домов, на 87 предприятиях, туристских, социальных и развлекательных объектах.

Заседание завершилось церемонией вручения благодарственных писем акмолинцам, представляющим Казахстан на международной арене. В числе награжденных прославленная чемпионка, заслуженный мастер спорта Дина Жоламан. Буквально на днях акмолинка вернулась из ОАЭ, где триумфально выступила, завоевав золото на Чемпионате Азии по боксу.

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