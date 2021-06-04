Карантинные ограничения в ВКО продлили до 19 июня

Постановление вступает в силу с 6 июня.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое карантинное постановление, сообщает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 6 по 19 июня 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в постановлении, опубликованном Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В постановлении отмечается, что разрешена деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа и для одаренных детей, домов ребенка, детских домов, детских центров оказания специальных социальных услуг полустационарного типа, а также центров ресоциализации и адаптации лиц, без определенного места жительства с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Документ вступает в силу с 6 июня 2021 года и действует до его официальной отмены.

С полной версией постановления можно ознакомиться здесь.

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