Дело о самостреле полицейского в Павлодаре рассмотрит дисциплинарная комиссия

Досудебное расследование по статье о "доведении до самоубийства" все еще ведется.

Дисциплинарная комиссия прокуратуры региона вынесет окончательное решение по делу о выстрелившем в себя полицейском в Павлодаре, передает zakon.kz.

По инциденту, произошедшему 23 мая в здании прокуратуры Железинского района, проведено служебное расследование. В настоящее время материалы переданы на рассмотрение дисциплинарной комиссии прокуратуры области, - говорится в официальном ответе прокуратуры Павлодарской области, опубликованном Pavlodarnews.kz.

После принятия соответствующего решения облпрокуратура обещает сообщить результаты.

Напомним, 24 мая в Казнете появилась рассылка, что старший следователь Железинского района покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из табельного оружия. В полиции опровергли информацию о гибели полицейского и заверили, что его здоровью ничего не угрожает. Он выстрелил себе в плечо. Майора госпитализировали в районную больницу, затем прооперировали, а позже перевели в больницу №1 города Павлодара.

Между тем, родные старшего следователя обвиняют в произошедшем сотрудников районной прокуратуры, утверждая, что это они довели полицейского до самострела.

По данному факту управлением собственной безопасности регионального управления полиции ведет досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Читайте также: Полицейский выстрелил в себя в здании прокуратуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!