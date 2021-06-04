Плевать я хотел - Путин об угрозе блокировки в соцсетях

Путин, как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не ведет страниц в социальных сетях.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза блокировки в социальных сетях ему не страшна, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) трансляцию которой вел в своем Youtube-канале РБК.

Плевать я хотел на то, что меня где-то там заблокируют. Для меня важнее другое — доверие российского народа в том качестве, в каком я сейчас нахожусь. президент РФ Владимир Путин

Путин, как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не ведет страниц в социальных сетях.

По словам представителя Кремля, информацию из социальных сетей Путину периодически показывают родные и близкие. Кроме того, администрация готовит ему дайджесты, в которых говорится об основных горячих темах.

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