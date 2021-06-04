Ряд улиц в Алматы отключат от горячей воды с 7 по 18 июня

Ремонт в котельных запланирован в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В связи с ремонтными работами в котельных Алматы ожидается плановое отключение горячей воды с 7 июня, передает zakon.kz.

В Турксибском районе Алматы из-за ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных на несколько дней отключат горячую воду, - рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети" в Facebook.

Горячую воду отключат С 7 по 11 июня в контурах улиц:

• Суюнбая – Казакпаева – Белякова – Кожедуба;

• Свердлова – Хабаровская – Таштитова – Орджоникидзе;

• Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

• Клары Цеткин – Спасская – Кустанайская – Нурсая.

С 7 по 18 июня в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц:

• Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы;

• Лавренева – Дунентаева.

Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонт в котельных запланирован в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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