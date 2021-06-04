Сотрудник ГКНБ погиб в ДТП с участием кортежа президента Кыргызстана

Известно еще о трех пострадавших.

Кортеж президент Кыргызстана Садыра Жапарова попал в смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Автомобиль из кортежа Садыра Жапарова попал в ДТП, погиб сотрудник ГКНБ. Авария произошла на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района, - сообщили knews.kg со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

Как уточняется, в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель выехавшей на встречную полосу легковушки находился в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП трое пострадали, погиб сотрудник девятой Службы ГКНБ.

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