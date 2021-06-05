Перепалка на дороге в Алматы переросла в конфликт с применением оружия

Подозреваемый задержан.

Словесный конфликт на дороге, произошедший между двумя мужчинами в Турксибском районе Алматы, привел к тому, что один из оппонентов выхватил оружие, сообщает zakon.kz.

Ссора произошла на перекрестке улиц Бекмаханова – Спасская между водителем автомашины BMW и пассажиром автомобиля Hyundai. Во время ссоры водитель BMW достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Пусть даже и патрон был заправлен перцовым газом, в действиях стрелявшего усмотрено хулиганство. Стрелять, распылять не значит, что это будет являться самозащитой или на крайний случай административным правонарушением. На примере этого случая, граждане должны знать и помнить, что за подобное деяние можно получить срок с лишением свободы от 3 до 7 лет, в соответствии со ст.293 ч.3 п.2 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью". начальник отдела полиции при УП Турксибского района Максат Канапьяев

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Это – 28-летний гражданин Б. Сигнальный пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела.

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