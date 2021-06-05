Я не Марио, я Магомед – Киркоров перепутал футболистов сборной России

5 июня Филипп Киркоров исполнит гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии.

Популярный музыкант Филипп Киркоров во время визита на тренировку сборной России по футболу перепутал игроков национальной команды, сообщает https://www.zakon.kz/.

Видео казуса опубликовала пресс-служба сборной РФ.

Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока "Марио".

"Здравствуйте. Марио? Ну вот смотри, твой кумир", — говорит Киркоров сыну, очевидно, имея в виду защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Он по-русски говорит?" — обращается к кому-то певец.

"Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев", — признается полузащитник "Зенита".

"А! Магомед! А…" — растерялся Киркоров. Затем попытался исправиться за неловкость и заметил, что "все футболисты такие красивые".

5 июня Филипп Киркоров исполнит гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем сборной России против сборной Болгарии. Игра состоится на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

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